‘Hij kan de beste doelman ter wereld worden, zonder enige twijfel’

Alisson Becker wordt de laatste maanden hevig gelinkt aan een transfer, waarbij onder meer Real Madrid het zou hebben voorzien op de Braziliaanse doelman van AS Roma. Claudio Taffarel, voormalig doelman, laat aan Omnisport weten dat hij verwacht dat zijn 25-jarige landgenoot uiteindelijk de beste keeper van de wereld gaat worden.

"Hij heeft de kwaliteiten om in de top blijven presteren. Ik zal altijd respect houden voor de carrière van Gianluigi Buffon, die echt briljant is geweest. Maar ik ben van mening dat Alisson als doelman meer technisch begaafd is en een andere houding heeft. Hij staat er altijd assertief bij en heeft vertrouwen in wat hij kan en doet. Alisson is echt indrukwekkend", aldus Taffarel.

"Toen wij samenwerkten bij Internacional en de nationale ploeg van Brazilië, wisten wij al dat hij een hoog niveau zou halen", vervolgt de voormalig sluitpost, die met zijn land tweemaal in de WK-finale stond. "Er is nog meer tijd nodig om te zien of hij de top bereikt of niet, maar hij heeft wel de kwaliteiten daarvoor. Hij kan de beste doelman ter wereld worden, zonder enige twijfel."