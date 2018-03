Buffon ziet verschil met opponent: ‘Misschien omdat Ronaldo wat ouder is’

Gianluigi Buffon nadert zijn pensioen. De doelman van Juventus en de nationale ploeg van Italië heeft veel tegenstanders van wereldklasse meegemaakt, onder wie Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Buffon liet donderdagavond aan verschillende Italiaanse media weten dat in zijn ogen de aanvaller van Barcelona al met al completer is..

"Het zijn twee totaal verschillende spelers", begint Buffon, die met Italië het vrijdagavond opneemt tegen het Argentinië van Messi. "Messi is completer, omdat hij dieper start, meer technische kwaliteit heeft en een visie op het spel heeft dat meer hoort bij een absolute spelmaker dan een afmaker. Ronaldo, misschien omdat hij wat ouder is, is een killer in het strafschopgebied."

"Vergeleken met hoe hij eerder was, is Ronaldo tegenwoordig rustiger. Hij gaat zorgvuldiger met zijn energie om. Zodoende gaat hij zich niet langer meer aanbieden op de vleugel om een nutmeg of een ander trucje te doen. Maar met een bal in het strafschopgebied is hij vaak dodelijk. Hij kan vanuit het niets een doelpunt maken", besluit de veertigjarige sluitpost.