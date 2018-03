Gullit laat zich horen: ‘Het lijkt te laat, het heeft ons voetbal kapot gemaakt’

Ruud Gullit heeft opnieuw zijn afkeer tegen kunstgras uitgesproken. Volgens de voormalig assistent-bondscoach gaat het Nederlandse voetbal ten onder aan de aanwezigheid van (te) veel kunstgrasvelden. “Ik heb het al vaker gezegd: zulke velden, dat moet je niet willen, maar in Nederland wordt het juist gepromoot.”

“De mensen die een goed woordje deden voor kunstgras hadden er een zakelijk belang bij en nu hebben ze zelfs hoge functies binnen de KNVB”, doelt Gullit in gesprek met Reuters waarschijnlijk op Jan Smit en Nico-Jan Hoogma. Beiden waren jarenlang werkzaam voor Heracles Almelo, dat nauwe banden heeft met kunstgrasfirma TenCate.

“We weten nu dat kunstgras schadelijk is, maar het lijkt te laat om alles terug te draaien”, verzucht de voormalig Oranje-international. “Het Nederlandse voetbal is achteruit gehold. Het heeft ons voetbal kapot gemaakt. Als er in élke competitie op kunstgras zou worden gespeeld, had ik er misschien anders over gedacht. Maar het is alleen in Nederland zo.”

“Zes Eredivisie-clubs spelen op kunstgras. Het is echt een schande.” Heracles Almelo, PEC Zwolle, Excelsior, ADO Den Haag, Roda JC, VVV-Venlo en Sparta Rotterdam spelen op kunstgras. “We ondervinden nu ook de nadelige gevolgen, want goede buitenlandse spelers willen vanwege het kunstgras niet meer in Nederland voetballen en jonge talenten willen juist snel naar het buitenland. Alle jeugdteams zouden op echt gras voetballen en het gekke is, als je goed natuurlijk gras zoekt, moet je in Nederland zijn. Wij hebben het mooiste gras ter wereld.”