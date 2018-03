Jong Oranje gaat hard onderuit ondanks fraaie treffer van debutant

Jong Oranje heeft donderdagavond dik verloren van de leeftijdsgenoten van België. De jongelingen van Art Langeler kwamen bij de oefeninterland op de Vijverberg al snel op achterstand en ondanks een gelijkmaker, geproduceerd door debutant Arnaut Groeneveld, wisten de bezoekers uiteindelijk eenvoudig uit te lopen naar een riante zege: 1-4.

Langeler had veel debutanten opgenomen in zijn selectie en enkelen van hen mochten ook vanaf de aftrap meedoen, zoals Pelle Clement, Teun Koopmeiners en dus Groeneveld. Met goede moed trapten de talenten van Nederland af, maar na drie minuten liep men al achter de feiten aan, aangezien Obbi Mamadou namens de bezoekers doelman Justin Bijlow wist te passeren.

Jong OnsOranje komt dankzij een prima goal van Arnaut Groeneveld vlak na rust weer op gelijke hoogte met de Belgen! ???? Posted by voetbalzone on Thursday, March 22, 2018

Oranje ging op zoek naar de gelijkmaker en die kwam er vlak na pauze via Groeneveld. De aanvaller van NEC nam de bal goed aan, wist twee verdedigers te verschalken en uiteindelijk in de verre hoek raak te schieten. Het was echter Dion Cools die Bijlow vlak daarna liet grabbelen. Tien minuten later was het definitief afgelopen voor Nederland, aangezien Julien Ngoy de 1-3 maakte. Alexis de Sart verzorgde het slotakkoord.