SC Heerenveen hakt knopen door en neemt afscheid van drietal

SC Heerenveen moet, net als de rest van de clubs in het Nederlandse voetbal, eventuele opzeggingen van aflopende contracten voor 1 april door hebben gegeven en de Friezen laten donderdagmiddag weten dat een drietal spelers te horen heeft gekregen dat de optie in hun verbintenis niet wordt gelicht. Caner Cavlan, Maarten de Fockert en Robert van Koesveld zullen na dit seizoen allen uit het Abe Lenstra Stadion vertrekken.

Voor Cavlan komt er na twee jaar een einde aan zijn dienstverband bij Heerenveen. De verdediger werd in de zomer van 2015 overgenomen van De Graafschap en werd de afgelopen twee seizoenen al door de Friezen verhuurd. De linksback verdedigde in de tweede helft van de afgelopen voetbaljaargang de kleuren van Sanliurfaspor en vertrok afgelopen zomer voor een jaar naar Boluspor.

Terwijl de 26-jarige Cavlan nog tot 39 wedstrijden in de Eredivisie kwam voor de Friezen, moest Maarten de Fockert het de afgelopen seizoenen met verhuurbeurten bij andere ploegen doen. De 23-jarige doelman, in 2014 overgenomen van Feyenoord, stond afgelopen seizoen onder de lat bij VVV-Venlo en keept dit jaar bij Go Ahead Eagles. De eveneens vertrekkende Van Koesveld kwam afgelopen seizoen uit voor Helmond Sport.