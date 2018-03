Iniesta dubt over toekomst: ‘Ik zou nog twee jaar basisspeler kunnen zijn'

Andrés Iniesta heeft bij Barcelona een contract voor het leven, maar wordt de laatste tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit het Camp Nou. De middenvelder zou in China voor een duizelingwekkend salaris aan de slag kunnen bij Tianjin Quanjian. Voor 30 april neemt Iniesta een beslissing over zijn toekomst, maar hij zal in ieder geval niet naar een club gaan waar hij tegen Barcelona komt te spelen.

“Ik zal nergens naartoe gaan waar ik het tegen mijn club moet opnemen. Alle scenario’s in mijn hoofd hebben een ding gemeen: ik kom niet tegen Barcelona te spelen. Er spoken veel dingen door mijn hoofd, het ene wat nadrukkelijker dan het andere. Ik heb nog maar een aantal weken de tijd om een beslissing te nemen over mijn toekomst”, zegt Iniesta in gesprek met Cadena SER. De 33-jarige middenvelder speelde dit seizoen tot dusver 33 wedstrijden in alle competities.

“Dit wordt een van de belangrijkste beslissingen van mijn carrière en ik begrijp dat ik op een leeftijd ben waarop dingen gaan veranderen”, vervolgt de middenvelder. “Dat zorgt er ook voor dat andere deuren openen naar uitdagingen die heel erg interessant zijn. Het is geen beslissing op basis van liefde, het gaat erom of ik het idee heb dat ik nog wat kan bijdragen. Zolang ik geen blessures krijg, kan ik nog twee jaar mee als basisspeler van Barcelona.”

“Als ik vertrek, zal dat zijn omdat ik dan het idee heb dat ik als speler en als mens niet voor honderd procent kan bijdragen aan de club. Het zal een hele moeilijke beslissing worden, maar desondanks ben ik rustig en geniet ik enorm van dit jaar”, besluit Iniesta.