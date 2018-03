‘Ik denk niet dat de bondscoach alleen naar de Eredivisie kijkt’

Brad Jones meldt zich deze week voor het eerst sinds 2014 weer eens bij de Australische ploeg. De sluitpost van Feyenoord is door bondscoach Bert van Marwijk geselecteerd voor de oefeninterlands tegen Noorwegen en Colombia. In gesprek met het Algemeen Daglad zegt Jones dat het goed voelt om voor het eerst sinds lange tijd weer deel uit te maken van de nationale ploeg.

“Ik heb de hoop op een selectie sinds 2014 nooit opgegeven. Maar ik wist dat het moeilijk zou zijn om de bondscoach nog te overtuigen. Toen Van Marwijk het stokje overnam, viel mijn naam”, zegt Jones, die door Van Marwijk vaak werd bekeken in de Eredivisie. “Hij haalde mij er meteen bij. Dat betekende wel iets hoor, want als jongetje droom je ervan om jouw land te kunnen vertegenwoordigen. De gehele familie is trots dat ik weer bij de selectie zit. En nu kijken we uit naar het WK.”

In 2010 maakte de doelman ook deel uit van de WK-selectie van Australië. Door de ernstige ziekte van zijn zoontje trok Jones zich uiteindelijk terug. “Ik wilde daarom ook ooit nog een WK meemaken. Om de mensen om mij heen trots te maken. Vooral de mensen die dicht bij mij staan sinds die vreselijke periode”, stelt de sluitpost. “Waar het om gaat, is dat ik nu de kans heb om de mensen die mij dierbaar zijn een goed gevoel te geven.”

Jones beseft dat het voor hem een voordeel is dat Van Marwijk de nieuwe bondscoach van Australië is. “Voetballers hebben te maken met mensen die een mening over hen hebben. Je kunt niet altijd de favoriet zijn van alle trainers”, aldus Jones, die benadrukt dat iedereen weer ‘op nul’ begon onder Van Marwijk. “Ik denk niet dat de bondscoach alleen naar de Eredivisie kijkt. Maar het kan geen nadeel zijn als je in zijn achtertuin competitiewedstrijden speelt.”