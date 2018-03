‘Wenger zei eerlijk: ‘We gaan je geen nieuw contract aanbieden’’

Jack Wilshere keerde in de zomer na een huurperiode bij Bournemouth terug bij Arsenal, maar kreeg te horen dat hij weinig toekomst had in het Emirates Stadium. “Het was een eerlijk gesprek met Arsène Wenger. We kennen elkaar lang genoeg om te weten dat we heel eerlijk naar elkaar kunnen zijn”, aldus de middenvelder.

“Iedereen wist dat ik nog maar een jaar te gaan had op mijn contract, ik was verhuurd en ik was geblesseerd geraakt. Ik kwam niet echt in zijn plannen voor”, zo wordt de linkspoot geciteerd door Sky Sports. “Hij zei: ‘ik ga eerlijk tegen je zijn: we gaan je geen contract aanbieden, dus als je ergens anders een contract kan krijgen, kun je gaan’.”

“Ik was daar natuurlijk niet blij mee, maar tegelijkertijd was ik blij dat hij eerlijk was. Ik vond echter niets geschikts en was niet helemaal fit, dus toen besloot ik dat ik wilde blijven om aan mijn conditie te werken. Wenger zei ook dat ik een kans zou krijgen als ik zou blijven en ik heb het vervolgens goed gedaan in de beker en in de Europa League”, aldus de 26-jarige Wilshere.

Het is nog onduidelijk of de 34-voudig international van Engeland volgend seizoen in Londen speelt, want zijn contract loopt af. “Ik hoop dat het zo snel mogelijk wordt opgelost, het liefst voor het WK. Ik wil namelijk naar het WK en ervan kunnen genieten. We hebben nog drie maanden en tot die tijd kan er veel gebeuren. Ik denk dat de club het ook snel opgelost wil zien.” Wilshere speelde tot dusverre 191 wedstrijden voor the Gunners.