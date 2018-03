‘Koeman gaf mij de kans en ik ben hem daar altijd dankbaar voor’

Ryan Babel debuteerde in februari 2004 in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (4-0) in het eerste elftal van Ajax. De aanvaller, die nog een doelpunt voorbereidde van Nicolae Mitea, werd binnen de lijnen gebracht met Ronald Koeman. Babel en Koeman zijn nu weer met elkaar herenigd bij het Nederlands elftal.

“Hij gaf me de kans en daar ben ik hem altijd dankbaar voor gebleven”, aldus de flankspeler van Besiktas in gesprek met De Telegraaf. “Ik heb te kort onder hem mogen spelen, want ik had graag nog veel bijgeleerd. Bijna elke speler houdt denk ik wel sympathie voor de trainer die hem heeft laten debuteren, maar ik heb daar niet een speciale band met hem aan overgehouden. Uiteraard heb ik hem na Ajax wel altijd met heel veel interesse gevolgd.”

Babel vindt het wel ‘bijzonder’ dat hij Koeman nu weer tegenkomt bij Oranje en denkt dat de coach door diens ervaringen in het buitenland ‘completer’ is geworden. De 46-voudig international van het Nederlands elftal voegt eraan toe dat hij er alles aan zal doen om een basisplaats af te dwingen bij de nationale ploeg: “Ik ben superblij dat de bondscoach mij erbij heeft gehaald. Het is een teken van vertrouwen.”

“Hij zal als nieuwe coach kijken welke nu wel en nog niet geselecteerde spelers er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat Nederland weer de ranking krijgt waar het als voetballand hoort. Hij moet er een hechte groep van maken om Oranje weer successen te brengen. Dat ik in beeld ben, is positief. Ik moet het bij Besiktas goed blijven doen, zodat ik het meneer Koeman makkelijk maak en hij me kan blijven selecteren.” Babel staat dit seizoen op 11 treffers in 36 officiële wedstrijden in dienst van zijn werkgever uit Turkije.