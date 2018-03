Geduld Feyenoorder raakt op: ‘Het wordt wel een keer tijd om te spelen’

Bilal Basacikoglu maakte woensdagavond een prima indruk in het benefietduel van Feyenoord met ADO Den Haag (4-0 zege). De 22-jarige buitenspeler nam het tweede doelpunt van de Rotterdammers voor zijn rekening en was regelmatig een plaag voor de defensie van ADO. Basacikoglu erkent dat hij wat goed te maken had.

De Turks jeugdinternational verscheen vorige maand in de uitwedstrijd tegen Vitesse voor het laatst in de basiself bij Feyenoord en werd toen met een rode kaart van het veld gestuurd. "Je wil een signaal afgeven aan de trainers. Als ze mij nodig hebben, moet ik er staan", vertelt hij na afloop voor de camera van FOX Sports.

"Ik heb even niet gespeeld door de rode kaart tegen Vitesse en dit was het moment om mezelf weer te laten zien", vervolgt Basacikoglu tevreden. "Gelukkig heb ik een doelpuntje kunnen maken, altijd lekker. Volgens mij hoort dat erbij als je zo'n wedstrijd mag spelen."

De buitenspeler is zich er wel van bewust dat zijn ontwikkeling de laatste jaren is gestagneerd. "Het wordt wel tijd om nu écht een keer te gaan spelen. De tijd dringt, vooral door mijn leeftijd. Ik zit hier nu vier jaar, we zullen zien wat er deze zomer gaat gebeuren. Het wordt wel een keer tijd om te spelen. Of dat hier is, zullen we zien." Basacikoglu heeft nog een contract tot medio 2020 bij Feyenoord.