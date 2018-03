'Real Madrid zet zinnen op Valencia-uitblinker: 'Het lijkt op een grap'

Geoffrey Kondogbia ontwikkelt zich dit seizoen uitstekend. De 25-jarige Fransman wordt door Valencia gehuurd van Internazionale en is onder Marcelino een vaste waarde op het middenveld van de Spaanse club. Kondogbia zou zich zelfs in de kijker hebben gespeeld bij Real Madrid, maar dat gerucht wordt door zijn zaakwaarnemer Daniel Pérez naar het rijk der fabelen verwezen.

De belangenbehartiger benadrukt dat de kilometervreter zijn toekomst bij Valencia ziet. De club uit de sinaasappelstad kan Kondogbia aan het einde van dit seizoen voor een bedrag van 25 miljoen euro definitief overnemen van Inter. "Zijn droom is om met Valencia de Champions League in te gaan", vertelt Pérez in gesprek met Radio Levante.

Kondogbia is bezig aan een sterk seizoen in dienst van Valencia, dat momenteel vierde staat in LaLiga. De middenvelder was zelf in 24 competitiewedstrijden goed voor vier doelpunten en vier assists. "Of Real Madrid hem wil? Het lijkt op een grap vanwege een interview dat hij in 2013 gaf, toen hij zei dat zijn droom was om voor Real Madrid te voetballen", vervolgt Pérez. "Ik weet er niets van, maar het is normaal dat hij andere clubs is opgevallen na zijn prestaties van dit seizoen."