Neville: ‘Zou zonde zijn als hij vertrekt zonder zijn potentie waar te maken’

Manchester United werd onlangs door Sevilla uit de Champions League gekegeld, staat in de competitie een straatlengte achter op koploper Manchester City en heeft in het toernooi om de FA Cup nog één kans om dit seizoen af te sluiten met een prijs. Achter de schermen rommelt het op Old Trafford, waarbij Luke Shaw het het afgelopen weekend moest ontgelden. De linksback werd door José Mourinho al in de rust van het bekerduel met Brighton & Hove Albion naar de kant gehaald en clubicoon Gary Neville denkt er het zijne van.

“Alles wat nu speelt rond Manchester United is een crisis. Iedere keer als ze een wedstrijd verliezen, zoals tegen Sevilla, is alles een crisis en wordt er niet rationeel nagedacht. Om eerlijk te zijn heb ik het gevoel dat de hele situatie rond Shaw een afleiding is van het kritieke gedeelte van het seizoen. United heeft veel geld uitgegeven en het doel was om de Premier League te winnen en zover mogelijk in de Champions League te komen, dat is duidelijk niet gelukt”, begint hij bij Sky Sports.

“Het probleem ligt volgens mij niet bij de individuen, of het nu Shaw, Paul Pogba of Alexis Sánchez is die zijn niveau niet haalt, maar bij het feit dat het team niet echt consistent is, zoals de teams van Mourinho gedurende zijn loopbaan eigenlijk altijd zijn geweest. Als je kijkt naar de wedstrijden tegen Liverpool en Sevilla, is het een verschil van dag en nacht. Het ziet eruit als een groep individuen in plaats van een groep die als team functioneert.”

“Wat ik over Shaw zou zeggen is dat hij het talent en de kwaliteiten heeft, maar dat het zijn baan is als voetballer om er klaar voor te zijn om iedere dag te presteren en alle dingen in zijn leven goed te doen om een speler van United te zijn. Op dit moment wordt zijn potentie niet erkend. Ik heb enorm veel vertrouwen in Shaw en het zou erg zonde zijn als hij bij United vertrekt zonder die potentie waar te maken. Er lopen veel spelers rond met minder kwaliteiten die wel alles uit hun talenten weten te halen en ik hoop dat hij dat ook voor elkaar kan krijgen”, sluit Neville af.