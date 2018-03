‘Real Madrid vreest ‘Bale-scenario’ en verkiest Lewandowski boven Kane’

Real Madrid gaat komende tijd vol voor Robert Lewandowski, zo weten AS en Mundo Deportivo te melden. Trainer Zinédine Zidane heeft groen licht gegeven voor een transfer van de Poolse spits van Bayern München en de Koninklijke zou reeds in onderhandeling zijn met zijn belangenbehartigers. Volgens Mundo Deportivo is er zelfs al sprake van een akkoord.

In de Spaanse hoofdstad heeft men onlangs de knoop doorgehakt dat Karim Benzema in de komende transferwindow vervangen moet worden. Naast Lewandowski is Harry Kane nadrukkelijk in beeld bij Real Madrid, maar de Koninklijke verwacht aan de Engelsman meer dan tweehonderd miljoen euro kwijt te zijn. De Spaanse topclub beschouwt Lewandowski als een goedkopere optie en denkt iets van de prijs bij Bayern af te kunnen krijgen door James Rodríguez te betrekken in de transfer.

Bovendien denkt Real Madrid dat het karakter van Lewandowski beter bij de club past. Men vreest dat Kane te introvert is, waardoor hij problemen kan ondervinden om zijn plek te vinden in de Spaanse hoofdstad. Volgens de Koninklijke is hetzelfde gebeurd met Gareth Bale, die wegens zijn karakter nooit helemaal zijn draai zou hebben kunnen vinden bij Real Madrid.

Lewandowski zou zelf ook niet onwelwillend staan tegenover een vertrek bij Bayern München, maar Xabi Alonso is van mening dat de spits beter in Duitsland kan blijven. “Ik denk dat hij op zijn best is bij Bayern. Hij maakt ieder jaar veel doelpunten, kent de club en competitie en wint veel prijzen”, zegt de Spanjaard in gesprek met Sportbuzzer. Het contract van de spits in München loopt nog tot medio 2021.