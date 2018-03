Veltman naar bank verdreven door aanwinst: ‘Speel meer dan gepland’

Joël Veltman was de afgelopen seizoenen, eerst als centrale verdediger en daarna als rechtsback, niet weg te denken uit de defensie van Ajax. Die situatie is in de laatste weken echter veranderd aangezien Erik ten Hag tegen sc Heerenveen en Sparta Rotterdam de voorkeur gaf aan nieuwkomer Rasmus Nissen Kristensen. De deze winter van FC Midtjylland overgekomen back is verbaasd dat hij nu al aan spelen toe komt.

“Ik heb al veel meer gespeeld dan in eerste instantie de bedoeling was, eigenlijk had ik tot de zomer moeten wennen. Natuurlijk ben ik daar blij mee, de resultaten zijn goed en ik heb goed gespeeld. Dat is dus heel positief”, vertelt hij aan Bold. Kristensen hield Veltman in de afgelopen wedstrijden op de bank, maar weet niet precies wat hij moet verwachten van het restant van het seizoen.

“Ik durf ook niet echt iets te verwachten. Ik speelde in plaats van de aanvoerder, hij is een ander type dan ik. Ik denk ook dat het een kwestie is van welke tactiek de trainer wil hanteren. Zowel tegen Heerenveen als tegen Sparta moesten we over de zijkanten aanvallen en dat beviel goed, maar ik verwacht niets. Ik kijk er gewoon naar uit om te spelen. Ik ben me ervan bewust dat ik op een nieuwe plek ben en dat ik geduld moet hebben.”

Ajax heeft met nog zes wedstrijden te gaan een achterstand van zeven punten op PSV en Kristensen weet wat er moet gebeuren: “We moeten doen wat we kunnen. We moeten hoe dan ook al onze wedstrijden winnen, al is dat altijd al het geval bij Ajax. We moeten nog een keer tegen PSV en kunnen dan een beetje inlopen, dat is nu echt onze focus. We moeten ze onder druk blijven houden door constant te blijven winnen.”