Elk doelpunt van Salah betekent twaalf miljoen euro minder voor telecomgigant

Mohamed Salah staat in zijn eerste contractjaar bij Liverpool al op 36 doelpunten, in alle competities. Met zijn doelpunten heeft de Egyptenaar een belangrijk aandeel in de huidige derde plaats van de Merseyside-club in de Premier League én de plek in de kwartfinales van de Champions League. Hij kan Vodafone Egypte vanaf nu echter minder omzet gaan bezorgen.

Telecomgigant Vodafone heeft besloten om alle abonnees in Egypte elf gratis belminuten voor elk volgend doelpunt van Salah te geven. Britse media vonden uit dat Egyptische abonnees daar normaliter omgerekend 28 eurocent aan kwijt zijn. Het bedrijf heeft 43 miljoen actieve gebruikers, wat neerkomt op een gemiste omzet van ruim twaalf miljoen euro voor elke keer dat Salah vanaf nu voor Liverpool scoort.

"Salah is op weg om in één adem met Lionel Messi genoemd te worden. Maar ik denk niet dat hij zelf vergeleken wil worden met hem", vertelde Jürgen Klopp zaterdag na de 5-0 zege op Watford, een wedstrijd waarin de aanvaller viermaal scoorde. "Het voelt inmiddels al als twintig jaar dat Messi doet wat hij doet. De laatste speler die ik ken die dezelfde invloed op een teamprestatie heeft gehad, is Diego Maradona.”

"Maar Salah is ook fantastisch, daarover bestaat geen twijfel. De jongens vinden het prachtig om met hem samen te spelen en hij vindt het prachtig om met hen in één elftal te zitten." Salah maakte afgelopen zomer voor ongeveer 42 miljoen euro de overstap van AS Roma naar Liverpool en voert met 28 doelpunten de topscorerlijst van de Premier League aan.