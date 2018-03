Young: ‘Ik denk nog steeds dat hij één van de besten ter wereld kan worden’

De positie van Luke Shaw bij Manchester United is momenteel uiterst penibel. De 22-jarige linksback zou, mede doordat hij afgelopen weekeinde in het bekerduel met Brighton & Hove Albion al in de rust werd gewisseld, overhoop liggen met manager José Mourinho en overweegt een zomers vertrek naar verluidt serieus. Shaw krijgt dinsdagavond echter steun uit onverwachte hoek.

Nota bene directe concurrent Ashley Young, die dit seizoen door Mourinho is omgetoverd tot linksback en op die positie regelmatig de voorkeur krijgt boven Shaw, roept het voormalig toptalent op bij Manchester United te blijven. "Hij is natuurlijk een speler die het goed wil doen en ik zie hem ook graag presteren", vertelt hij in gesprek met de BBC. "Hij is een fantastische speler. Ik heb nog steeds het gevoel dat hij één van de besten ter wereld kan worden. Je moet gewoon hard werken."

Shaw werd in de zomer van 2014 voor ongeveer veertig miljoen euro door Manchester United opgepikt bij Southampton, maar slaagde er sindsdien nog maar nauwelijks in te overtuigen. De Engelsman ligt bovendien regelmatig in de clinch met Mourinho, die al meermaals publiekelijk kritiek heeft geuit op Shaw en hem tegen Brighton & Hove Albion zelfs vroegtijdig naar de kant haalde. Volgens onder andere The Telegraph reageerde de overig selectiespelers van Manchester United 'boos en verbijsterd' op die beslissing.

Eerder sprong ook Matt Le Tissier al in de bres voor Shaw. "Ik heb werkelijk geen idee wat Mourinho wil bereiken. De relatie tussen de twee is echt heel raar. Ik begrijp niet wat Mourinho aan het doen is. Hij vernietigt Shaw als voetballer momenteel", zei het clubicoon van Southampton. Volgens Le Tissier is het niet ondenkbaar dat Shaw vanwege zijn verstoorde relatie met Mourinho aankomende zomer zal opteren voor een vertrek bij Manchester United.