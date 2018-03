‘Barcelona wil Vermaelen belonen voor indrukwekkende krachttoer’

Barcelona wil graag langer door met Thomas Vermaelen. De Spaanse grootmacht is erg tevreden over de prestaties van de 32-jarige verdediger dit seizoen en wil zijn medio volgend jaar aflopende contract graag verlengen, zo weet Sport dinsdag te melden.

Barcelona wil Vermaelen daarmee belonen voor een indrukwekkende krachttoer. De Belgische mandekker werd sinds zijn komst van Arsenal in 2014 veelvuldig geteisterd door blessureleed en speelde daardoor in zijn eerste twee seizoenen slechts twintig officiële wedstrijden voor de Catalanen. Nadat hij vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor AS Roma, leek Vermaelen afgelopen zomer op weg naar de uitgang bij Barcelona, maar onder nieuwbakken trainer Ernesto Valverde is de linkspoot erin geslaagd zichzelf op te richten.

De voormalig Ajacied lijkt zijn blessurerijke verleden voor het grootste gedeelte achter zich gelaten te hebben en speelde mede daardoor deze voetbaljaargang al zestien wedstrijden voor Barcelona. Valverde is bijzonder te spreken over Vermaelen en ziet in hem een ideale derde centrumverdediger, achter Gerard Piqué en Samuel Umtiti.