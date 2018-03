Koeman ziet getergde aanvaller: ‘Ik wil verdomme laten zien wat ik waard ben’

Bas Dost wil zich de komende tijd bewijzen bij bondscoach Ronald Koeman. De spits van Sporting Portugal zegt in gesprek met FOX Sports dat hij naar Nederland is afgereisd met het voornemen te tonen dat hij de spitspositie in Oranje waard is: "Laten we niet overdrijven: ik ben niet de enige die goals kan maken, gelukkig."

"Ik ben hier heen gekomen met het idee van: ik wil verdomme nu laten zien wat ik waard ben. Ik word wel een beetje moe van het verhaal dat je in Portugal zo veel scoort en er hier (bij Oranje, red.) niets van bakt", aldus Dost. "Want zo wordt het toch altijd geconcludeerd. Als je als spits niet scoort, bak je er geen hol van. Zo is het nou eenmaal."

Dost erkent dat zijn periodes bij Oranje niet altijd gelukkig zijn geweest: "In het begin veel invalbeurten, later een paar keer in de basis. Tot nu toe is dat het Oranje van mij geweest. Wat jullie (de media, red.) allemaal roepen, daar kijk ik sowieso niet naar. Wél naar dat ik supergoed in mijn vel zit en klaar ben om goals te maken. Ik wil graag spelen, vooral tegen Portugal, tegen mijn ploeggenoten. Maar iedereen wil spelen."