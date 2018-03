FC Groningen laat twee lang dienende spelers gaan en verlengt met Hrustic

Yoëll van Nieff en Kasper Larsen hebben te horen gekregen dat ze na dit seizoen kunnen uitkijken naar een nieuw avontuur, zo meldt FC Groningen dinsdag via de officiële kanalen. Daarnaast wordt de optie in de overeenkomst van Ajdin Hrustic gelicht. Hrustic staat nu tot medio 2019 onder contract bij de Eredivisionist.

Groningen moest voor 1 april 2018 uitsluitsel geven aan het trio met aflopende contracten binnen de eerste selectie. Voor de Japanner Ritsu Doan geldt dat FC Groningen voor 1 mei duidelijk moet maken of de koopoptie voor een contract van drie seizoenen zal worden gelicht. Van Nieff kwam veertien seizoenen geleden van GRC naar de jeugdopleiding van Groningen en doorliep alle teams.

Sinds 2013 kwam Van Nieff tot 89 officiële optredens in het eerste elftal en maakte hij vier doelpunten. Kasper Larsen is bezig aan zijn derde seizoen bij Groningen. De verdediger speelde tot dusver 52 officiële wedstrijden in het eerste elftal en werd in zijn periode bij Groningen onder meer geselecteerd voor de Olympische voetbalploeg van Denemarken, waarmee hij deelnam aan de Spelen van 2016.