Van Halst en Verbeek blijven bij Twente: ‘We blijven tot het einde doorknokken'

Trainer Gertjan Verbeek hoeft niet te vrezen voor zijn ontslag nu FC Twente onderaan in de Eredivisie staat en degradatie naar de Jupiler League dreigt. Dat bevestigt technisch directeur Jan van Halst, die er zelf niet over denkt om de handdoek in de ring te werpen. "We blijven tot het einde doorknokken", laat Van Halst weten. "We zijn er nog steeds van overtuigd dat het gaat lukken, maar dat het heel zwaar gaat worden is ook duidelijk."

Twente wist afgelopen zaterdag niet te winnen van Willem II (2-2). Toen Roda JC een dag later met 0-1 won op bezoek bij NAC Breda, werd de rode lantaarn overgedragen aan de Tukkers. “Eigenlijk zie je het allemaal wel aankomen omdat je het hele seizoen al onderin bungelt. Maar we blijven erin, daar ben ik echt van overtuigd. Linksom of rechtsom, want als je dat niet meer gelooft kun je wel stoppen”, reageert Van Halst in gesprek met RTV Oost. De technisch directeur verliet de Grolsch Veste zaterdagavond al voor het laatste fluitsignaal en keek het duel thuis af. “Er was natuurlijk zo'n agressief sfeertje ontstaan. Soms is het dan verstandiger wat eerder weg te gaan. Ze komen niet aan mijn gezin, maar ik bescherm ze wel.”

De druk op de schouders van Van Halst groeit, maar aan stoppen denkt hij niet. “Als ik thuis het woord ophouden al noem dan beginnen ze zelf al te roepen: Onder geen enkele voorwaarde, jij gaat door! Ze zijn thuis nog sterker dan ik bijna”, klinkt het uit de mond van Van Halst, die vervolgens zijn steun uitspreekt voor Verbeek. Hij is er nog altijd van overtuigt dat Twente onder de huidige trainer in de Eredivisie blijft. “Ja. Wij hebben nog steeds het idee dat het uiteindelijk gaat lukken, maar ook die garanties heb je niet.”

Mocht het tot degradatie komen, dan heeft dat grote gevolgen voor de selectie van FC Twente. “Er zijn uit mijn hoofd tien spelers waar wat clausules van in staan. De een is wat anders dan de andere. Bij de ene gaat het dan om salaris, en bij de andere om transfervrij de deur uitlopen. Er zijn ook wat doorlopende contracten”, aldus Van Halst, die niet kan zeggen of Twente failliet gaat bij degradatie. "Daarvoor worden nu heel veel gesprekken gevoerd. Cruciaal is natuurlijk dat iedereen de club blijft steunen. We zijn voor de lange termijn bezig om de club boven water te houden. Het verleden helpt daar bij niet, maar ook dat proberen we op te lossen."