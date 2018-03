Landgenoot in de bres voor Stam: ‘Een wake-up call, maar het is wel laat’

Jaap Stam kent dit seizoen zware tijden bij Reading. De ploeg uit de Championship, die vorig jaar dicht bij promotie naar de Premier League was, staat momenteel twintigste, met slechts drie punten boven de degradatiezone. De geruchten doen de ronde dat Stam binnenkort ontslagen wordt, maar Joey van den Berg ziet niets in een vertrek van zijn landgenoot.

"We moeten niet gaan vrezen, maar ik moet toegeven dat dat moeilijk is", zegt de middenvelder in gesprek met de BBC. "Je wilt niet kijken naar de clubs die onder je staan, maar nu moet je wel. Hopelijk is het een wake-up call, maar het is wel een beetje laat. Het is niet altijd een garantie dat het helpt om de manager te ontslaan."

"We geloven allemaal in de manager en moeten blijven geloven. Ik denk niet dat een nieuwe manager ons zoveel zal helpen als deze. Het zijn allemaal simpele dingen waarbij we fouten maken. Het gaat niet om de tactiek. Het gaat allemaal over domme goals die we incasseren. Ik denk dat als wij niet elkaar blijven steunen en hard werken, we een moeilijke tijd tegemoet gaan."