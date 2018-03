Messi: ‘Elke dag stak ik het in een been, ik begon toen ik elf jaar was’

Lionel Messi wordt alom beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden, maar volgens de Argentijn heeft het weinig gescheeld of hij had nooit kunnen deelnemen aan het profvoetbal. De aanvaller van Barcelona zegt in gesprek met het Argentijnse América TV dat hem werd verteld dat hij niet groter dan 1 meter en 40 centimeter zou worden.

"Ik injecteerde mezelf met groeihormonen toen ik klein was, een keer per nacht", begint de dertigjarige sterspeler. "Elke dag stak ik het in een been. Ik begon er mee toen ik ongeveer elf jaar was. Eerst deden mijn ouders het, daarna leerde ik het. Het was net als een potlood, een heel kleine. Het deed niet meteen pijn en ik vond het na een tijdje gewoon normaal."

Messi geeft aan dat zijn spel in de loop der jaren flink is veranderd. "Vroeger nam ik de bal aan en probeerde ik mijn spel te maken. Nu probeer ik meer in dienst van het team te spelen. Ik laat de bal meer rondgaan en, tussen haakjes, niet zo egoïstisch te zijn. Ik probeer de ploeg op een andere plek te helpen. Ik blijf rennen zoals ik altijd al heb gedaan, maar op een andere manier."

De Argentijn had het ook over zijn naderende pensioen. "Het zal heel erg moeilijk zijn om niet meer die routine te hebben van trainen en wedstrijden spelen. Ik heb nog geen idee wat ik ga doen of waar ik wil wonen. Of dat in Barcelona of Rosario is", aldus Messi, die doelt op de problemen in zijn thuisland: "Het doet me pijn om te zien hoe het nu gaat. De onzekerheid. Ik maak mij zorgen over de overvallen. Het zou mij ook kunnen overkomen. Vroeger kon ik nog de hele dag de straat op en er kon mij niks overkomen."