‘Ik heb maling aan de mensen die altijd maar slecht praten over mij’

Steven Bergwijn zat in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de oefenwedstrijden tegen Engeland en Portugal, maar haalde de definitieve groep van Ronald Koeman niet. De twintigjarige aanvaller baalt, maar hoopt dat hij in de nabije toekomst alsnog zijn debuut in Oranje mag maken.

Bergwijn zegt in De Telegraaf de keuze van Koeman te respecteren: “Wie weet zit ik er volgende keer wel bij. Ik moet gewoon zo blijven doorgaan.” De vleugelspeler is zeker de laatste maanden goed bezig en staat inmiddels op zeven doelpunten en acht assists in dertig officiële wedstrijden in het lopende voetbaljaar.

“Dat is de voetballerij. Als het goed gaat praat iedereen positief over je. En als het wat minder gaat, kan je er opeens niks meer van. Ik trek me er niks van aan en weet wat ik kan”, reageert Bergwijn, die zaterdag tegen VVV-Venlo (3-0) goed was voor een assist. PSV schoot tegen VVV overigens negentien keer op doel, het hoogste aantal van de club sinds september 2011 (21 schoten).

“Ik heb altijd vertrouwen in mezelf gehad en dat betaalt zich nu uit”, gaat Bergwijn verder. “Ik heb gewoon maling aan de mensen die altijd maar slecht praten over mij. Ze mogen zeggen wat ze willen. Als de trainers mij blijven steunen en helpen komt alles goed.” Het talent, dat in 2011 overkwam van Ajax, heeft in het Philips Stadion nog een contract tot medio 2021.