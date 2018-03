Kramer salueert naar Ajax-publiek: ‘Zulke dingen gebeuren gewoon’

Michiel Kramer opende zondag na ruim een half uur de score tegen Ajax (2-5) en vierde dat doelpunt door al saluerend voor het publiek van Ajax te gaan staan. De 29-jarige aanvaller had niet per se de bedoeling om de bezoekende fans te provoceren.

“Zulke dingen gebeuren gewoon’, knipoogde Kramer voor de camera van FOX Sports. “Een mooi saluut. Je hebt er alleen zo weinig aan. We staan hier met lege handen en ik wil het liefst zoveel mogelijk punten halen met Sparta.”

Kramer baalde van het puntverlies, al heeft hij er alle vertrouwen in dat Sparta zich handhaaft: “We moeten het gewoon met z'n alles doen, wij willen Sparta in de Eredivisie houden. Daar gaan we alles aan doen en we zijn redelijk onderweg.”

Kramer werd overigens de derde speler die voor twee Rotterdamse teams tegen Ajax heeft weten te scoren in de Eredivisie, na Hans Venneker en Ruud Geels. Met Sparta staat hij na 28 speelronden met 21 punten op de zestiende plaats in de Eredivisie en de achterstand op NAC Breda bedraagt zes punten.