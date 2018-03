Van Gaal: ‘Hij is de beste spits ter wereld, ik wilde hem binnenhalen’

Het gonst van de geruchten rond Robert Lewandowski, die alleen deze week al werd gelinkt aan Manchester United, Chelsea, Real Madrid en Paris Saint-Germain. De eerste club uit dat rijtje probeerde Lewandowski een paar jaar geleden ook binnen te halen, verklapt Louis van Gaal zondag in BILD. De Nederlander was destijds trainer en droomde van een samenwerking met de aanvaller.

Het lukte Manchester United echter niet om Lewandowski los te weken. Bayern werkte niet mee aan een transfer en zal dat volgens Van Gaal komende zomer ook niet doen. "Ik denk niet dat Bayern hem gaat verkopen. Een spits als Lewandowski is onvervangbaar. Hij maakt niet alleen veel doelpunten, maar is ook een aanspeelpunt en iemand die de derde man ziet", vertelt de clubloze oefenmeester.

"Hij is momenteel de beste spits ter wereld. Ik wilde ook samenwerken met Lewandowski en wilde hem naar Manchester United halen. De transfersom was voor Manchester United geen probleem, maar Bayern wilde hem niet laten gaan", blikt Van Gaal terug. Lewandowski heeft een contract tot medio 2021 in München. Dit seizoen loopt hij bijna één op één: de Pool was goed voor 23 doelpunten in 24 competitiewedstrijden.