‘Veltman wordt bij voetbalprogramma’s meer gezocht dan andere spelers’

Sinds zijn definitieve doorbraak in 2013 stond Joël Veltman eigenlijk altijd in de basis van Ajax. Vorige week moest de verdediger echter op de bank plaatsnemen en daarmee ook zijn aanvoerdersband afstaan. Volgens Erik ten Hag was het ‘een weloverwogen beslissing’, maar juist die uitleg valt verkeerd bij Frank Snoeks. "Kennelijk ziet Ten Hag geen aanvoerder in Veltman, maar hij had dat chiquer kunnen oplossen”, oordeelt de NOS-commentator.

“Zo ga je niet met een aanvoerder om”, benadrukt Snoeks, die van mening is dat een captain een streepje voor moet hebben. De kans bestaat dat Veltman vandaag tegen Sparta Rotterdam in de basis terugkeert, maar niet als rechtsback. Daarin kan Snoeks zich wel vinden. Hij vindt Veltman beter als centrale verdediger. “Hij heeft alleen pech dat hij het in 2016 als noodgedwongen vervanger van de geblesseerde Kenny Tete al snel best goed deed.”

Davinson Sánchez en Matthijs de Ligt zorgden er naderhand voor dat Veltman rechtsback bleef. “Die twee zien er meer uit als een centrale verdediger. Wat dat betreft zou je Veltman vijf centimeter meer lengte gunnen. Dat neemt niet weg dat Veltman met De Ligt een heel mooi centraal koppel zou kunnen vormen.” Snoeks benadrukt dat Veltman vaak pech heeft in wedstrijden en dat hij meer gezocht wordt in voetbalprogramma’s dan anderen. “En dan krijg je al snel een brandmerk.”

Veltman werd een week geleden uitgefloten toen hij tegen sc Heerenveen als invaller het veld betrad. "Die mensen dienen zich wel te realiseren dat Veltman al sinds zijn elfde bij Ajax speelt. Hij verdient het niet zoals er met hem wordt omgegaan.” De vraag is of de verdediger nu een zomers vertrek ambieert. “Als bankzitter is het misschien niet het makkelijkst om je in de kijker te spelen bij andere clubs, maar dit kan weleens het moment zijn waarop Veltman besluit om te gaan kijken of de velden elders ook groen zijn.”