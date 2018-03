Van Gaal haalt uit: ‘Hij denkt dat hij de leider van Bayern is, dat is hij niet’

Louis van Gaal en Uli Hoeness zullen naar alle waarschijnlijkheid nooit elkaars beste vrienden worden. In BILD am Sonntag benadrukt de ex-coach van Bayern München dat niet de president maar trainer Jupp Heynckes der Leader van de club is. Van Gaal uitte eind februari al hevige kritiek op Hoeness, die zich volgens der Tulpen-General altijd bemoeide met de opstelling en uiteindelijk een groot aandeel had in zijn ontslag.

Van Gaal is zeer te spreken over de verrichtingen van Bayern onder Heynckes. “Wat Jupp nu weer bij Bayern presteert, is fantastisch”, benadrukt de Nederlander. “Hij is de aanvoerder, der Leader, van Bayern, ook al denkt Hoeness altijd dat hij de leider van Bayern is. Dat is hij niet. De trainer is altijd de leider. Jupp maakt met zijn persoonlijkheid, zijn filosofie en zijn houding tegenover de spelers het verschil.”

Heynckes werd in oktober vorig jaar aangesteld als opvolger van de ontslagen Carlo Ancelotti. Van de daaropvolgende 28 duels in alle competities onder leiding van de bijna 73-jarige coach werden slechts drie niet gewonnen. Dat is inclusief het bekerduel met RB Leipzig (1-1), dat na strafschoppen werd geëlimineerd.

Van Gaal heeft altijd verzekerd dat Hoeness zich met de opstelling bemoeide. Zo moest Franck Ribéry altijd spelen en wilde hij liever Philipp Lahm op links dan op rechts. In april 2011 werd de Nederlander verantwoordelijk gehouden voor de matige resultaten, mede op aandringen van Hoeness.

Van Gaal stelt dat jonge trainers minder zullen schrikken van de machtsverhoudingen bij Bayern dan collega’s met veel meer ervaring. “Een Julian Nagelsmann heeft bijvoorbeeld nog geen prijs gewonnen. Hij zit in een andere levensfase dan Ancelotti, die vrijwel elke prijs in zijn loopbaan heeft gewonnen. Maar Carlo deed niet alles wat Uli en Kalle (Bayern-baas Karl-Heinz Rummenigge, red.) wilden.”