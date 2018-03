Manchester United maakt einde aan bekerdroom van drietal Nederlanders

In navolging van Tottenham Hotspur heeft ook Manchester United zich gekwalificeerd voor de halve finale van de FA Cup. De ploeg van José Mourinho ontdeed zich met de nodige moeite van Brighton & Hove Albion: 2-0. Romelu Lukaku en Nemanja Matic namen de doelpuntenproductie op zich. Bij Brighton stonden met Tim Krul, Davy Pröpper en Jürgen Locadia drie Nederlanders in de basis.

In de openingsfase had Manchester United het leeuwendeel van het balbezit, zonder gevaarlijk te worden. De ploeg van José Mourinho kon geen ruimte vinden in de as van het veld, terwijl Brighton gecontroleerd oogde. De bezoekers waren kalm in balbezit en wachtten geduldig op een kans om Manchester United in de problemen te brengen. De thuissupporters werden overstemd door het meegereisde uitpubliek; Manchester United bood de eigen fans in het eerste halfuur weinig om warm van te worden.

Daarna brandde de wedstrijd alsnog los. Manchester United zette een tandje bij: een schot van Juan Mata resulteerde in een corner, waaruit Chris Smalling een kans kreeg. Zijn schot werd door Krul tegen de paal gewerkt. Aan de overzijde pareerde Sergio Romero een kopbal van Lewis Dunk. Acht minuten voor rust slaagde Manchester United erin om de score te openen: Romelu Lukaku stond relatief vrij bij de tweede paal en kopte raak na een afgemeten voorzet van Nemanja Matic.

Lukaku bleef op dreef in de FA Cup: in zijn laatste twaalf wedstrijden in dat toernooi kwam hij elf keer tot scoren. Zijn doelpunt was een harde klap voor Brighton. De bezoekers bleven in het restant van de eerste helft echter goed meedoen. Ook in de tweede helft beet Brighton van zich af en wankelde Manchester United. Pascal Gross schoot net naast; een inzet van Locadia werd door Romero uit de bovenhoek gehaald. De Nederlander werd vervolgens nog vaker dreigend, maar Manchester United gaf de voorsprong niet uit handen. Sterker nog: via een kopbal van Matic werd het 2-0.