Van Ginkel evenaart Koeman: ‘Vorige week was een incident’

PSV verloor vorige week met 5-0 van Willem II, maar maakte in de 28e speelronde van de Eredivisie geen fout in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. De Brabanders wonnen zaterdagavond namelijk met 3-0 en Marco van Ginkel spreekt van ‘een revanche’.

“Zo'n wedstrijd tegen Willem II maak je niet vaak mee, zeker niet als PSV. Er moest een reactie komen en die is er gekomen. In de eerste helft ging het nog moeizaam. Het tempo lag laag, we leden te veel balverlies waardoor VVV tot kansen kon komen”, aldus Van Ginkel voor de camera van FOX Sports.

ROOD voor Ralf Seuntjens! De aanvaller van VVV-Venlo krijgt zijn tweede gele kaart voor deze overtreding op Jorrit Hendrix. ? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 17 maart 2018

PSV nam pas na de tweede gele kaart voor Ralf Seuntjens afstand van de nummer twaalf van de Eredivisie. “Dat we dan pas na de rode kaart de ban breken, maakt me eigenlijk niet veel uit. Het belangrijkste is dat we winnen. Vorige week was een incident”, aldus de aanvoerder, die twee keer scoorde en na 83 minuten uit een strafschop doel trof.

Van Ginkel heeft dit seizoen nu zeven penalty’s benut en evenaarde daarmee het clubrecord dat in handen is van Ronald Koeman. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal scoorde in 1987/88 eveneens zeven keer uit strafschoppen. “Het was alweer een tijdje geleden dat ik had gescoord, maar ik lag er ook even uit. Het is lekker om er nu weer twee te maken.”