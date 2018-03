Topscorer ruziet met Kuyt en stormt van het veld: ‘Dirk, wat is dit nou?’

Topscorer Yordi Teijsse wil na dit seizoen weg bij Quick Boys. De aanvaller, deze jaargang goed voor 22 doelpunten, is ongelukkig en wil zijn doorlopende contract laten ontbinden. Zaterdag kwam de frustratie van Teijsse tot een kookpunt, toen hij boos van het veld liep na een woordenwisseling met assistent-trainer Dirk Kuyt.

Teijsse beende een kwartier voor tijd weg. "Bij een ingooi van ODIN ’59 sta ik de twee centrale verdedigers af te schermen en ik hoor van Dirk Kuyt: 'Hey, ga eens een keer wat doen man!'", aldus de 25-jarige spits. "Ik was verbaasd en geschrokken. Ik loop rustig naar de dug-out toe en heb daar staan discussiëren. Ik zei tegen Dirk: 'Wat is dit nou, dit is geen positieve benadering waar je het altijd over hebt'. Ik vind dit zo’n misplaatste opmerking, hier is meer aan de hand."

Teijsse vindt dat Quick Boys zich niet constructief opstelt. De Katwijkse derdedivisionist gaat het gesprek uit de weg over zijn contract, vindt hij. "We moeten daar als volwassenen over praten, maar dat gebeurt niet", vertelt de clubtopscorer aan Omroep West. "Quick Boys heeft een heel hoge afkoopsom in mijn contract staan. Dat gaat geen club betalen." Volgens Teijsse moeten geïnteresseerde amateurclubs meer dan 40.000 euro voor hem betalen.