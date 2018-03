Cenk Tosun trekt topvorm door in de sneeuw; Palace uit degradatiezone

Everton heeft zaterdag een zwaarbevochten overwinning geboekt op bezoek bij Stoke City. Het team van Sam Allardyce speelde een uur lang met een man meer, maar kreeg het desondanks moeilijk. Een dubbelslag van Cenk Tosun gaf na rust de doorslag: 1-2. De aanvaller maakte vier doelpunten in zijn laatste drie duels. Everton blijft negende staan in de Premier League.

Stoke City - Everton 1-2

Het ging gaandeweg de eerste helft steeds harder sneeuwen in Stoke-on-Trent en dat kwam het veldspel niet ten goede. De wedstrijd kon wel gewoon doorgaan, hoewel Charlie Adam na een halfuur al ging douchen. De middenvelder werd met een directe rode kaart bestraft voor een tackle op de enkel van Wayne Rooney. Everton, met Davy Klaassen voor de tweede keer op rij in de selectie, wist daar voor rust niet van te profiteren. Een kleine twintig minuten voor tijd namen the Toffees toch afstand. Een kopbal van Cenk werd ternauwernood uit het doel gehouden, maar in de rebound was het raak voor de Turk.

Daarmee leek de wedstrijd binnen, maar met een man minder kwam Stoke toch langszij. Na een indraaiende vrije trap van Joe Allen ontsnapte Eric Maxim Choupo-Moting aan de aandacht van Everton en tikte hij binnen bij de tweede paal: 1-1. Choupo-Moting stond toen pas vijf minuten op het veld; drie minuten na zijn doelpunt viel hij geblesseerd uit. Na zijn tumultueuze optreden zocht Everton weer naar de voorsprong en die kwam er opnieuw: Cenk kopte de 1-2 binnen op aangeven van Theo Walcott. Bij Stoke bleef Bruno Martins Indi negentig minuten op de bank.

Bournemouth - West Bromwich Albion 2-1

Met Nathan Aké in de basis zocht Bournemouth voor eigen publiek naar drie punten tegen de hekkensluiter, die de laatste zes competitieduels had verloren. thuisploeg maakte echter weinig indruk. Doelman Ben Foster van West Bromwich hoefde weinig in actie te komen in de eerste helft; collega Asmir Begovic werd enkele keren getest. Na rust greep West Bromwich de leiding op Dean Court. Kieran Gibbs bracht de bal voor bij de tweede paal en via Salomón Rondon werd Jay Rodriguez in staat gesteld de score te openen. Bournemouth wist het duel echter 180 graden te kantelen, want Jordan Ibe vond van afstand de rechterhoek en vlak voor tijd schoot Junior Stanislas raak uit een vrije trap.

Huddersfield Town - Crystal Palace 0-2

Patrick van Aanholt had een basisplaats bij de bezoekers; Timothy Fosu-Mensah en Jaïro Riedewald begonnen op de bank. Bij Huddersfield was Rajiv van La Parra reserve en ontbrak de geblesseerde Terence Kongolo. Bij rust leidde Crystal Palace met 0-1 dankzij een intikker van James Tomkins. In de tweede helft, zeven minuten nadat Van La Parra zijn entree maakte als invaller, wisten de bezoekers de marge uit te breiden. Luka Milivojevic benutte een strafschop na een overtreding van ex-PSV'er Mathias Jörgensen op Andros Townsend. Crystal Palace boekte de eerste zege sinds 13 januari en ruilde de achttiende plek in voor de zestiende. Daarmee zijn the Eagles voorlopig uit de degradatiezone.