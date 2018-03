Buffon en Chiellini maken rentree; Balotelli toch weer gepasseerd

Gianluigi Buffon en Giorgio Chiellini komen uit hun interlandpensioen. De twee routiniers zijn door interim-bondscoach Luigi Di Biagio opgenomen in de selectie voor de oefenwedstrijden tegen Argentinië (23 maart) en Engeland (27 maart). Buffon en Chiellini kondigden vorig jaar het eind van hun interlandloopbaan aan, na de nederlaag tegen Zweden in de play-offs voor het WK. Di Biagio heeft ze echter kunnen overtuigen om terug te keren.

Het nieuws komt niet als een grote verrassing. Di Biagio vertelde vorige maand dat hij gesprekken voerde met routiniers die hun afscheid hadden aangekondigd. Daniele De Rossi en Andrea Barzagli bleven bij hun besluit, maar Buffon en Chiellini hadden toch oren naar een terugkeer. "Ik heb Buffon voorgesteld om terug te keren voor één, twee of drie wedstrijden. Gigi is er volgende maand waarschijnlijk bij", zei de tijdelijke keuzeheer. "Zonder in detail te treden: Barzagli en De Rossi zullen er niet bij zijn, Chiellini wel."

In de selectie is ook plek voor Federico Chiesa, die voor het eerst wordt overgeheveld van Italië Onder-21. Ook Patrick Cutrone krijgt zijn eerste kans bij het vlaggenschip van i Azzurri. De aanvaller van AC Milan krijgt de voorkeur boven Mario Balotelli. De afgelopen maanden deden geruchten de ronde over een rentree van Balotelli, die sinds het WK van 2014 geen interlands meer speelde. De spits van OGC Nice zal echter nog even moeten wachten. Alessio Romagnoli van Milan is niet volledig fit en ontbreekt in de selectie. Het zijn voor Italië de eerste interlands sinds het overlijden van international Davide Astori.

De volledige selectie:

Doel: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Mattia Perin (Genoa)

Verdediging: Alessandro (AS Roma), Davide Zappacosta (Chelsea), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Matteo Darmian (Manchester United), Leonardo Bonucci (AC Milan), Mattia De Sciglio, Giorgio Chiellini, Daniele Rugani (allen Juventus), Gian Marco Ferrari (Sampdoria)

Middenveld: Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Jorginho (Napoli), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Bryan Cristante (Atalanta), Giacomo Bonaventura (AC Milan), Roberto Gagliardini (Internazionale), Marco Parolo (Lazio)

Aanval: Federico Chiesa (Fiorentina), Simone Verdi (Bologna), Antonio Candreva (Internazionale), Andrea Belotti (Torino), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Patrick Cutrone (AC Milan)