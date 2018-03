Zidane krijgt volop vragen: ‘Iedereen weet wie hij is en hoe goed hij is’

Zinédine Zidane kreeg zaterdag andermaal vragen over de eventuele komst van Neymar, die nog geen jaar na zijn transfer van Barcelona naar Paris Saint-Germain met een transfer naar Real Madrid in verband wordt gebracht. Door een voetblessure staat Neymar voorlopig aan de kant en bestaat de kans dat hij mogelijk al zijn laatste duel voor de Parijzenaars heeft gespeeld. Zidane kan weinig met de continue geruchtenstroom.

“Iedereen kan zeggen wat hij wil. Neymar is een zeer goede voetballer, maar hij is niet van Real Madrid. Ik praat over mijn voetballers. Het zijn jullie berichten en reacties. Het is niet goed om te praten over een voetballer die niet van ons is. We respecteren Paris Saint-Germain. We kunnen ons niet met dergelijke zaken bezighouden. Het is een goede voetballer en dat weten we. Iedereen weet wie Neymar is en hoe goed hij is.”

“Maar het is niet goed om te praten over een voetballer die niet van ons is. We zitten nu in een fase van het seizoen waarin we aan onszelf moeten denken.” Zidane kreeg daags voor het competitieduel met Girona toch de vraag of Neymar met BBC (Karim Benzema, Gareth Bale en Cristiano Ronaldo) zou kunnen samenspelen. “Hier spelen veel zeer goede spelers. De mix van BBC en andere spelers… iedereen die hier komt spelen weet wat spelen voor Real Madrid betekent. De club denkt altijd aan het teambelang.”

Ook Unai Emery kreeg vandaag vragen over een eventueel zomers vertrek van Neymar. “We hebben een zeer sterk en belangrijk project, met een belangrijke rol voor Neymar. Real Madrid? Ik heb geen idee, dat zou je aan Florentino Pérez moeten vragen”, verwees de coach van PSG naar de voorzitter van Real Madrid.