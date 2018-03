Ajax treft Sparta: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

Ajax wil het sprankje hoop op de landstitel in leven houden en dat kan alleen als er zondagmiddag gewonnen wordt op Het Kasteel van Sparta Rotterdam. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaat naar verwachting een lastige middag tegemoet, daar de Rotterdammers de laatste twee competitiewedstrijden wisten te winnen.

Ajax won vorig weekend met 4-1 van sc Heerenveen. De uitslag doet vermoeden dat de nummer twee van de Eredivisie een simpele overwinning boekte, maar zo eenvoudig ging het niet. Pas in de slotfase van de wedstrijd liep Ajax verder weg van de Friezen. Na afloop ging het vooral over Amin Younes, die vlak voor tijd een invalbeurt weigerde. Het kwam hem op een tijdelijke verwijdering uit de selectie te staan. Zonder de Duitse buitenspeler treedt Ajax zondag aan tegen Sparta en Ten Hag is waakzaam. “Ik denk dat we zondag meer de houding kunnen verwachten van een ploeg als Vitesse. Heerenveen is een ploeg die altijd wil voetballen. Vitesse, en dat verwacht ik ook van Sparta, zullen het meer hebben van reactie, van opportunisme. Van meer strijd en passie.”

Blessures Ajax en Sparta

Siem de Jong kampte met een voetblessure, maar maakt toch deel uit van de wedstrijdselectie. Voor Noussair Mazraoui komt het duel te vroeg. Volgens Ten Hag was de kans al groot dat de middenvelder het duel met Sparta aan zich voorbij moest laten gaan. Doelman André Onana sloeg de training van vrijdag uit voorzorg over, maar ook hij behoort tot de wedstrijdselectie. "Ik verwacht hem zondag wel in de basis. Hij heeft een kleine irritatie aan de achillespees," aldus Ten Hag op de persconferentie. Verder zijn de langdurig geblesseerden Benjamin van Leer, Daley Sinkgraven, Kasper Dolberg, Vaclav Cerny en Frenkie de Jong niet inzetbaar. Bij Sparta ontbreken Janne Saksela (knie), Roy Kortsmit (dijbeen) en Loris Brogno (voet).

Schorsingen Sparta en Ajax

Bij zowel Ajax als Sparta is geen enkele speler geschorst.

Vermoedelijke opstellingen Sparta en Ajax

Volgens het Algemeen Dagblad houdt Ten Hag vast aan dezelfde elf spelers die tegen Heerenveen aan de aftrap verschenen. Dat betekent dat Joël Veltman opnieuw op de bank begint. Hij wordt op de rechtsbackpositie vervangen door Rasmus Kristensen.

Vermoedelijke opstelling Sparta: Huth, Holst, Fischer, Chabot, Nelom, Verhaar, Dougall, Sanusi, Ahannach, Kramer, Mühren

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana, Kristensen, De Ligt, Wöber, Tagliafico, Ziyech, Schöne, Van de Beek, Neres, Huntelaar, Kluivert

Ajax – Sparta eerder dit seizoen

In de Johan Cruijff ArenA was Ajax, toen nog getraind door Marcel Keizer, veel te sterk voor Sparta. De Amsterdammers wonnen met 4-0, mede door eigen doelpunten van Ryan Sanusi en Sherel Floranus. De overige doelpunten kwamen op naam van David Neres en Younes. Invaller Kasper Dolberg kreeg nog de kans om de eindstand op 5-0 te bepalen, maar de Deense spits faalde vanaf elf meter.

Statistieken Sparta – Ajax

O Ajax won de laatste vier Eredivisieduels met Sparta en is ongeslagen in de laatste vijf ontmoetingen (thuis & uit, G1); Sparta wist in vier van deze vijf duels niet te scoren.

O In zowel het laatste onderlinge duel op Spangen (Nemanja Gudelj) als in Amsterdam (Ryan Sanusi & Sherel Floranus) werd er in eigen doel gescoord; nog nooit kreeg Ajax in één Eredivisie-seizoen drie eigen goals mee van één team.

O Sparta Rotterdam maakte in 2018 al vijf keer een Eredivisiedoelpunt vanuit een hoekschop, het vaakst van alle Eredivisieploegen en vaker dan in heel 2017 (4).

O Onder Dick Advocaat pakte Sparta in tien duels tien punten, slechts één minder dan voor de winterstop in zeventien wedstrijden (11 punten), waarmee Sparta in 2018 gedeeld 12e staat.

O Ajax moet nog op bezoek bij Sparta, FC Groningen, PSV en Excelsior, vorig seizoen haalden de Amsterdammers tegen deze tegenstanders enkel bij Sparta de volle drie punten op (G2, V1).