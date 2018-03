‘Is Weghorst beter dan Bergwijn? Volgens Ronald Koeman wel’

Bondscoach Ronald Koeman maakte vrijdag de definitieve selectie van het Nederlands elftal bekend. Dat Justin Kluivert en Wout Weghorst een uitnodiging hebben ontvangen en Steven Bergwijn niet, roept vraagtekens op bij Henk Spaan. De columnist vindt dat op basis van statistieken Bergwijn eerder een oproep verdient dan Kluivert.

Spaan vindt het vreemd dat PSV-aanvaller Bergwijn geen uitnodiging heeft ontvangen. “Is Weghorst beter dan Bergwijn? Volgens Ronald Koeman wel”, schrijft Spaan in zijn column voor Het Parool. “Hij selecteerde Weghorst voor Oranje terwijl hij Bergwijn liet afvallen. Bergwijn in de spits zou een prima optie zijn geweest, zoals in Jong Oranje al zichtbaar werd. Die hele Weghorst-discussie heeft zijn lachwekkende kanten.”

'Is Justin Kuivert beter dan Steven Bergwijn? Hier wat cijfers: na de winterstop maakte Justin 1 doelpunt en gaf hij 2 assists. Bergwijn: 5 goals en 2 assists. Kluivert en Bergwijn worden vast en zeker allebei international, maar de keuze nu voor Kluivert, die niet in vorm is, is een voorbeeld van Koemans spreekwoordelijke opportunisme.” De selectie van het Nederlands elftal komt aanstaande maandag bij elkaar in Zeist ter voorbereiding op de oefenwedstrijden tegen Engeland en Portugal.