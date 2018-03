Voormalig Eredivisie-spelers kegelen Olympique Lyon uit Europa League

Olympique Lyon is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League. De Franse grootmacht won vorige week met 0-1 bij CSKA Moskou, maar wist die voorsprong in de return uiteindelijk niet met succes te verdedigen. Het bezoek uit Rusland zegevierde mede door doelpunten van voormalig Eredivisie-spelers Ahmed Musa en Pontus Wernbloom met 2-3 en mag zich zodoende op grond van het aantal gemaakte uitdoelpunten bij de laatste acht van het toernooi melden.

Lyon had na de minimale overwinning van vorige week uitstekende papieren om door te bekeren en was voor eigen publiek ook de betere ploeg in de eerste helft. Het elftal van Bruno Génésio, die basisplaatsen overhad voor Kenny Tete en Memphis Depay, kreeg ook de beste kansen, maar zocht de kleedkamer halverwege toch verrassend op met een achterstand. Aleksandr Golovin zorgde op slag van rust voor de 0-1, door vanaf de linkerflank naar binnen te trekken en het leder vervolgens richting de bovenhoek te sturen.

De thuisploeg moest zodoende na de onderbreking in de achtervolging. CSKA hield keurig stand, maar moest na een kwartier spelen in de tweede helft toch capituleren. Jordan Ferri werd de diepte ingestuurd door Tete, waarna de middenvelder oog had voor Maxwel Cornet. Voor hem was het vervolgens een koud kunstje om de gelijkmaker op het scorebord te brengen. Overigens had Lyon over geluk niet te klagen, daar de bal de achterlijn al gepasseerd leek voordat Ferri voortrok.

Het bezoek uit Rusland toonde zich echter allerminst onder de indruk van de gelijkmaker. Musa schonk CSKA vrijwel onmiddellijk na het doelpunt van Cornet al glijdend een nieuwe voorsprong, waarna Wernbloom vijf minuten later zelfs voor de 1-3 tekende na een voorzet van Konstantin Kuchaev. Depay werd direct na het doelpunt van de ex-AZ'er naar de kant gehaald. Diens vervanger Bertrand Traoré stelde Mariano Díaz nog wel in staat de aansluitingstreffer te verzorgen, maar verder zou Lyon niet meer komen.