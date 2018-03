Wenger: ‘Hij zal aan het einde van het seizoen transfervrij zijn’

Het is niet ondenkbaar dat Jack Wilshere in de zomer transfervrij vertrekt. De 26-jarige middenvelder heeft een aflopend contract en heeft dat nog altijd niet verlengd. Manager Arsène Wenger legt de bal bij de 34-voudig international van Engeland.

Volgens Wenger is de situatie ‘niet veranderd’, zo vertelt hij op de persconferentie voor de Europa League-thuiswedstrijd tegen AC Milan van donderdagavond: “Jack zal aan het einde van het seizoen transfervrij zijn. We hebben hem een aanbieding gedaan, want ik wil dat hij blijft en dat hij in de toekomst aan onze club verbonden blijft”, aldus de Fransman.

“Dat is wat ik wil en ik hoop dat hij tekent”, besluit Wenger. Wilshere maakte op negenjarige leeftijd de overstap naar de jeugdopleiding van Arsenal en speelde tot dusverre 190 wedstrijden in het eerste elftal van the Gunners. Daarin kwam de linkspoot tot 14 doelpunten en 28 assists.

Wenger zei begin februari overigens nog positief gestemd te zijn over de contractonderhandelingen met Wilshere: “Ik doe er alles aan wat binnen mijn vermogen ligt om hem blij te maken. We proberen vooruitgang te boeken. Ik zei hetzelfde bij Mesut Özil, maar jullie geloofden me niet.” Özil tekende in het Emirates Stadium uiteindelijk bij tot de zomer van 2021.