‘We reden weg met de bus toen ineens een baksteen door de ruit vloog’

Sinds de zomer van 2016 zit Willie Overtoom zonder club, maar dat zint de 31-jarige middenvelder helemaal niet. De voormalig speler van onder meer Heracles Almelo, AZ en de nationale ploeg van Kameroen hoopt snel aan de bak te komen: "Ik hoop dat ik nog kansen ga krijgen in de Eredivisie. Ik ben hard aan het werk voor een terugkeer in de voetbalwereld."

"Ik weet zeker dat ik niet onderdoe voor spelers die wél in de Eredivisie spelen", benadrukt Overtoom in gesprek met ELF Voetbal. De routinier vertrok na een succesvolle periode bij Heracles naar AZ, maar hij erkent dat hij niet zijn beste periode kende in Alkmaar. "Ik wilde naar AZ om wat meer naam te maken voor mezelf. Er was ook interesse vanuit de Bundesliga en Serie A, maar ik wilde voorkomen dat ik daar op de bank terecht zou komen."

Overtoom speelde jarenlang bij Jong Oranje, maar koos uiteindelijk toch voor Kameroen. "Die keuze maakte ik op het moment dat Nederland op een oefencampagne naar Brazilië ging. Toen kwam mijn naam nog heel even te sprake, maar een uitnodiging bleef uit. Georginio Wijnaldum werd meegenomen. Logisch. Maar na die keuze ga je wel nadenken over je toekomst."

De middenvelder zegt dat zijn tijd bij Kameroen vanaf het allereerste moment 'gekkenhuis' was. "Nederlandse fans zijn wat terughoudender, juichen pas na een doelpunt. In Afrika leeft het voetbal enorm, soms op de verkeerde manier", lacht hij. "Ik weet nog een wedstrijd die we op het nippertje 2-1 wonnen. We reden weg met de spelersbus toen ineens een baksteen door de ruit vloog. Geen flauw idee wie die gooide, maar dat was pas chaos."