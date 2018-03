Allegri grijpt in na opstootje met De Roon: ‘Hou je mond en adem diep in’

Juventus won woensdag weliswaar van Atalanta en vergrootte het gat met achtervolger Napoli tot vier punten, maar doorstond de avond toch niet helemaal zonder kleerscheuren. Mehdi Benatia kreeg het in de slotfase voorafgaand aan een corner aan de stok met Marten de Roon en beide spelers kregen vervolgens een gele prent voorgehouden door scheidsrechter Maurizio Mariani. Voor de Marokkaanse verdediger betekende deze kaart dat hij de volgende wedstrijd van La Vecchia Signora tegen SPAL aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

Naast een gele kaart leverde het opstootje met de Oranje-international Benatia een flinke scheur in zijn shirt op. Tijdens het aantrekken van een nieuw tricot, kreeg hij aan de zijlijn op zijn kop van trainer Massimiliano Allegri: “Met Mehdi is het nu allemaal weer goed, ik gaf hem een uitbrander omdat hij al geschorst was door die gele kaart en hij het gevaar liep rood te krijgen”, legde de coach na de wedstrijd uit aan La Gazzetta dello Sport.

“Hou je mond en adem diep in. Je kunt niet zo de rest van de avond doorgaan”, ging Allegri verder tegen een woedende Benatia die moeite had om het incident achter zich te laten. “Het was gewoon een vlaag van woede. Benatia is een goede jongen, maar als zijn bloed begint te koken heeft hij moeite om zich in te houden. Ik moest hem vertellen dat hij zijn mond moest houden omdat hij maar niet ophield.”

Miralem Pjanic nam op het veld de rol van vredestichter op zich en tilde na afloop van het duel niet al te zwaar aan het incident: “Hij werd tijdens die actie aan zijn shirt getrokken en Benatia was boos, maar uiteindelijk kalmeerde hij. Het is jammer dat hij een gele kaart kreeg, maar hij speelde uiteindelijk een goede wedstrijd en er is verder niets gebeurd”, vertelde de Bosniër aan Calcio Mercato.