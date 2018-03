‘Ik ben wel losgegaan tegen Peter Bosz, ik zat vol emotie’

Anwar El Ghazi beleefde naar eigen zeggen een chaotische start bij Lille, maar inmiddels voelt de aanvaller zich helemaal thuis in Frankrijk. In gesprek met ELF Voetbal geeft El Ghazi aan dat hij Ajax niet wilde verlaten: “Eigenlijk was ik in januari 2017 nog helemaal niet klaar voor een vertrek bij Ajax en een transfer naar het buitenland.”

“Maar Marc Overmars (directeur spelersbeleid, red.) vertelde dat het beter was als ik zou vertrekken. Dan heb je weinig keus. Het was een klap voor mij. Juist omdat ik weer speelde na dat akkefietje met Peter Bosz. Nu ik die moeilijke start in Lille achter de rug heb ben ik alleen maar blij dat ik die periode heb ervaren. Ik ben voor mijn gevoel niet meer kapot te krijgen.”

De 22-jarige buitenspeler wordt in de media vaak bestempeld als een moeilijke jongen, maar daar is hij het zelf niet mee eens. El Ghazi zegt dat de verhalen én het uitfluiten van het publiek, zoals in de ArenA, hem niet meer kunnen raken. De aanvaller zegt dat er veel verhalen verzonnen zijn, zoals dat hij Bosz een duw zou hebben gegeven bij een conflict.

“Dat ik hem heb geduwd is echt niet waar. Ik snap niet waarom dat in de kranten stond. Ik ben wel losgegaan en heb dingen tegen hem gezegd waarvan ik later spijt had. Ik zat vol emotie. We hebben het als volwassen mannen uitgesproken. Ik heb ook helemaal geen issues met Peter Bosz. Wie weet wordt hij ooit weer mijn trainer. Ik zou het niet erg vinden.”

El Ghazi zegt dat zijn situatie al in de zomer van 2016 niet rooskleurig was en dat zijn zaakwaarnemer hem waarschuwde na het vertrek van Frank de Boer. “Hij vroeg of ik klaar was om naar het buitenland te gaan. Ik had er toen niet zo’n trek in en liet het maar een beetje gaan. Tot Marc Overmars met dat bericht kwam. Wel jammer dat het zo is verlopen. Het liefst wil je door de voordeur vertrekken, na een topseizoen.”