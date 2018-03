Courtois verrast door Messi: ‘Zo heb ik ze wel vaker tegen gehad’

Chelsea is er niet in geslaagd de kwartfinales van de Champions League te bereiken. Na een 1-1 gelijkspel op Stamford Bridge, gingen the Blues woensdagavond met 3-0 onderuit in Camp Nou tegen Barcelona. Thibaut Courtois werd tot twee keer toe door zijn benen gepasseerd door Lionel Messi. De Belgische sluitpost baalt van de manier waarop hij de goals tegen kreeg.

“Ik denk niet dat we het verdienen om uitgeschakeld te zijn”, reageerde Courtois na afloop. De Belgische doelman kreeg al na twee minuten spelen een doelpunt van Messi te verwerken. De Argentijn passeerde Courtois tussen zijn benen door. “Ik rekende er niet op dat hij zou schieten. Ik was te laat om mijn benen te sluiten, dat is een fout van mij. Ze scoorden na fouten van ons. Maar buiten dat, denk ik dat we het goed hebben gedaan. Het zijn de persoonlijke fouten die ons de das hebben omgedaan. We moeten hard blijven werken en ons nu focussen op de FA Cup, die moeten we winnen.”

Messi bepaalde de eindstand op 3-0 met zijn honderdste doelpunt in de Champions League. Opnieuw passeerde hij Courtois door zijn benen. “Ik heb al vaak tegen heb gespeeld en heb vaak doelpunten tegen gekregen door mijn benen heen, dat is vervelend. Ik verstop me er niet voor. Al met al is het jammer dat we vier doelpunten tegen krijgen die voortkomen uit persoonlijke fouten.”