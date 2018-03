‘Is het niet droevig dat we praten over Wout Weghorst in Oranje?’

In het programma 'Feiten op tafel' duikt Voetbalzone samen met Opta de statistieken in om een zo objectief mogelijke bijdrage te leveren aan actuele discussies uit de voetballerij. In deze aflevering schuift analist Joris van den Ban aan om de vraag 'Is Wout Weghorst de toekomstige spits van Oranje?' te beantwoorden. Aan de hand van een analyse van de speler en vergelijkingen met zijn concurrenten wordt hij langs de meetlat gelegd en wordt een op feiten gebaseerde conclusie getrokken.

Bekijk de aflevering hieronder.