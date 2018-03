Speeltijd lonkt voor Klaassen; concurrent wekenlang uitgeschakeld

Gylfi Sigurdsson is wekenlang uitgeschakeld, zo meldt Everton woensdagmiddag via de officiële kanalen. De middenvelder van IJsland viel afgelopen zaterdag uit in het Premier League-duel met Brighton & Hove Albion. De geruchten deden de ronde dat Sigurdsson zelfs het WK van komende zomer zou gaan missen, maar dat lijkt dus niet het geval te zijn.

The Toffees melden dat er na een bezoek aan een specialist is geconstateerd dat de middenvelder ongeveer zes tot acht weken uitgeschakeld is met een knieblessure. "We blijven kijken hoe Gylfi zich herstelt, week per week. De medische staf gaat nauw met hem samenwerken, net als bij iedere andere geblesseerde speler, om hem zo snel mogelijk terug te laten keren", aldus Sam Allardyce.

De manager van Everton baalt van het gemis van Sigurdsson, maar heeft nog verschillende opties in zijn selectie om het tijdelijke verlies op te vangen. Ook Davy Klaassen is een mogelijkheid voor de oefenmeester. De Nederlander komt dit seizoen nauwelijks voor in de plannen van Allardyce, maar afgelopen zaterdag mocht Klaassen voor het eerst in een half jaar tijd weer speelminuten maken.