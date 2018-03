‘Ik had een video van Messi gezien en dacht: mijn God, ik moet hem dekken’

Barcelona en Chelsea gaan woensdagavond bepalen welke club zich mag melden in de kwartfinale van de Champions League. Veel fans van Chelsea verwachten een lastig duel in het Camp Nou en ook William Gallas verwacht veel van Barcelona en met name Lionel Messi. De oud-verdediger van Chelsea en Arsenal was in zijn tijd echter niet bang voor de Argentijn.

"Wij waren destijds sterk. Als je een sterke ploeg hebt, hoef je niet te praten over je tegenstander", zegt Gallas in gesprek met Goal. "We wisten dat ze (Barcelona, red.) goed waren. In de kleedkamer zeiden we niet van: 'Oh, heb je Messi gezien? Hij is echt goed.' Of: 'Oh, ik ben bezorgd om je, want je moet Messi dekken, dus wees voorzichtig.' Nee, iedereen wist wat hij moest doen."

"Destijds was het mijn taak weleens om hem te dekken en mijn ploeggenoten wisten dat ik dat klusje kon klaren. Ik kreeg alle informatie die ik nodig had van mijn manager (José Mourinho, red.) en was dan gefocust. Om eerlijk te zijn heb ik denk ik maar twee keer tegen Messi gespeeld, maar hij scoorde niet. Voor mij was het belangrijk om tegenover Messi te staan, om te weten of ik een goede verdediger was."

"Messi was toen nog jong, maar iedereen sprak over hem. Ik had een video van Messi gezien en dacht: mijn God, ik moet hem dekken. Dus ik zocht naar de beste oplossing. Want ik wist dat ik in de problemen zat als ik hem met de bal op me af liet komen. Dat is waarom ik er de hele tijd kort op zat. Jammer genoeg raakte hij een keer na 15 minuten geblesseerd, ik wilde weten hoe het is om 90 minuten hem als tegenstander te hebben."