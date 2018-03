Bayern zet Robben in de wachtkamer: ‘Het is bespreekbaar’

Het is vooralsnog onzeker of Arjen Robben volgend seizoen nog voor Bayern München speelt. Het contract van de 34-jarige Nederlander loopt aan het einde van dit seizoen af, maar voorzitter Karl-Heinz Rummenigge laat weten dat club en speler nog geen overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe verbintenis.