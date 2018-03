Jordania is niet verrast: ‘Ik wilde hem zelf al naar Vitesse halen’

Leonid Slutsky gaat in de zomer aan de slag bij Vitesse, maar had al eerder in Arnhem terecht kunnen komen. Merab Jordania erkent in een interview met de Russische pers dat hij Slutsky naar de GelreDome wilde halen toen hij de club in het najaar van 2010 overnam van Maasbert Schouten.

Jordania zegt ‘niet verrast’ te zijn door de aanstelling van de 46-jarige Slutsky bij Vitesse: “Het is een goede beslissing. Ik wilde Slutsky zelf al naar Vitesse halen, maar had niet genoeg tijd. Hij had namelijk al een telefoontje ontvangen van voorzitter Evgeni Giner van CSKA Moskou. Wij wikten en wogen en toen werden we geklopt door mijn goede vriend Giner. Zo is het gegaan. Ik ben blij dat het nu alsnog gelukt is en wens Leonid alle succes.”

In het tijdperk-Jordania behaalde Vitesse onder meer een vierde plaats en plaatste men zich direct voor Europees voetbal. In oktober 2013 deed hij zijn aandelen over aan de Rus Aleksandr Chigirinsky en twee maanden later gaf Jordania zijn zetel op in de Raad van Commissarissen. De Georgiër hoopt dat de prestaties onder Fred Rutten en Peter Bosz geëvenaard kunnen worden in de komende twee seizoenen.

“Het lijkt erop dat de komst van Slutsky een teken is dat de club terug wil naar de ambities van vroeger. Het zou mij niets verbazen wanneer Vitesse komend seizoen om de eerste plaatsen meedoet in de Eredivisie”, aldus Jordania. Slutsky werkte naast CSKA Moskou ook bij Hull City, Krylya Sovetov Samara, FK Moskou en de nationale ploeg van Rusland. Hij tekende maandag een contract voor twee seizoenen bij Vitesse.