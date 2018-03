Lampard doet oproep aan Arsenal: ‘Ze moeten hem aan boord houden’

Arsenal slaagde er onlangs na maanden van geruchten in om Mesut Özil langer aan zich te binden, maar de Duitser was niet de enige speler van the Gunners die over een kortlopende verbintenis beschikt. Aaron Ramsey is, als hij niet tussentijds bijtekent, over anderhalf jaar transfervrij en Frank Lampard hoopt dat de Welshman ook na de zomer van 2019 nog in het Emirates Stadium te zien is.

“Ik ben een bewonderaar van Ramsey en Arsenal moet proberen om hem op de lange termijn voor de club te behouden. Ramsey ligt nog ruim een jaar vast en Arsenal bevindt zich opnieuw in een situatie waarin het contract van een van hun sleutelspelers aan het aflopen is”, vertelt de Chelsea-icoon aan de London Evening Standard. “Het zal waarschijnlijk geen verassing zijn dat ik Ramsey goed vind. Net zoals ik vroeger deed, trekt hij het strafschopgebied in en dat liet hij vorige week zien met de tweede goal tegen AC Milan.”

“Je vraagt je wel af of hij ooit het gevoel heeft gehad dat hij een belangrijke speler is bij Arsenal en daarom overweegt hij wellicht om zijn geluk elders te zoeken. Ik voel enige sympathie voor hem, aangezien zijn positie bij de club de afgelopen jaren veranderd is. Aangezien ze zoveel aanvallende middenvelders hebben, wordt hij soms verder naar achteren opgesteld.”

“Aan de andere kant accepteer ik ook dat er getwijfeld wordt of hij wel consistent genoeg presteert. Als hij op zijn best is, is hij enorm goed en ik heb het gevoel dat er nog een hoger niveau is waar hij naar kan streven. Tijdens het EK van 2016 liet hij geweldige dingen zien. Arsenal moet zorgen dat ze hun goede Britse spelers behouden en het team daaromheen bouwen, met meer kracht en vermogen als prioriteit”, sluit Lampard af.