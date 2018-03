Juventus ligt op de loer: ‘Ik zou hem nooit voor 56 miljoen verkopen’

Héctor Bellerín wordt steeds meer gelinkt aan een vertrek bij Arsenal. De 22-jarige rechtsback zou naar verluidt niet meer gelukkig zijn bij de Londense club en Juventus zou geïnteresseerd zijn om de voormalig jeugdspeler van Barcelona over te nemen voor een bedrag van 56 miljoen euro. Ray Parlour zou een verkoop van Bellerín niet kunnen begrijpen.

"Hij is nog steeds erg jong, hij leert nog steeds en is ook leergierig", merkt de voormalig middenvelder van Arsenal op in gesprek met Alan Brazil Sports Breakfast. "Ik zou echt verbaasd zijn als Arsenal Bellerín zou verkopen. Ik denk dat hij in defensief opzicht beter moet worden, maar dat kan hij zeker bewerkstelligen. Hij heeft niet het geweldigste seizoen achter de rug."

"Ik denk ook dat hij de eerste zou zijn die dat zou toegeven, maar ik schat hem erg hoog in. Ik zou hem niet voor 56 miljoen verkopen, want je moet hem dan nog steeds vervangen binnen je selectie. Goede backs zijn moeilijk te vinden vandaag de dag, want ze moeten ook kunnen spelen als buitenspelers. Hij heeft geweldig veel snelheid, dus ik zou hem niet verkopen. Absoluut niet."