‘Totti’ weigerde topclubs: ‘Ik geef een signaal af dat ik me verbonden voel’

Marco Reus heeft afgelopen vrijdag zijn contract bij Borussia Dortmund verlengd tot medio 2023 en daar is de Duitser heel blij mee. In gesprek met Goal geeft de aanvaller, die in de belangstelling stond van onder meer Liverpool en Arsenal, aan dat voetballen bij BVB van jongs af aan een droom voor hem was: "Ik ben geboren en opgegroeid in Dortmund, dus je bent automatisch zwart en geel."

"Ik heb vele jaren in de jeugdopleiding gespeeld, maar kon in eerste instantie niet doorbreken. Na Rot Weiss Ahlen en Borussia Mönchengladbach kreeg ik weer een aanbieding van Dortmund", weet Reus, die het wel ziet zitten om de Francesco Totti van Dortmund te worden. "Ik ben nu 28 jaar, het is waarschijnlijk mijn laatste grote contract, dus ik heb er goed over nagedacht."

"Uiteindelijk waren twee dingen belangrijk voor me: een signaal afgeven dat ik me verbonden voel met de club én dat ik veel wil bereiken hier. Ik heb weinig aan woorden als ‘legende’. Iedereen doet wat hij denkt dat het beste is. Het is natuurlijk sensationeel voor de fans en de club dat je zolang bij een club zit als Totti bij AS Roma. Maar iedereen moet dat voor zichzelf bepalen."

Reus geeft tegenover Duitse media aan dat hij hoopt dat huurling Michy Batshuayi langer bij BVB blijft: "Dan zou ik erg blij zijn. Hij heeft laten hoe belangrijk hij kan zijn voor ons." Michael Zorc, sportief directeur, laat in gesprek met BILD in het midden of de spits van Chelsea kan worden gestrikt: "Het is duidelijk dat we voor volgend seizoen een juist persoon wil hebben."