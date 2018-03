FC Dordrecht pakt periodetitel; Jong Ajax maakt er vier

FC Dordrecht heeft beslag gelegd op de Bronzen Stier van de derde periode. De Schapenkoppen waren op eigen veld met 1-0 te sterk voor RKC Waalwijk en mogen zich nu dus gaan opmaken voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie. FC Emmen, Jong Ajax, Jong AZ, De Graafschap en FC Volendam maakten in theorie kans op de periodetitel, maar zagen die dus naar Dordrecht gaan.

FC Dordrecht - RKC Waalwijk 1-0

Het Dordrecht van Gérard de Nooijer was bij winst zeker van de derde periodetitel, maar de thuisploeg had veel moeite met het bezoek uit Waalwijk. Denis Mahmudov was in de beginfase wellicht nog het dichtst bij een doelpunt, maar doelman Etienne Vaessen wist net als zijn vakgenoot aan de andere kant van het veld zijn doel in de gehele eerste helft schoon te houden. In de tweede helft kwam de bevrijdende treffer en dit keer kon Mahmudov wel het net vinden. Daarna was het met een minieme voorsprong billenknijpen, maar werd de zege wel over de streep getrokken.

Jong FC Utrecht - NEC 0-2

NEC creëerde in het eerste kwart niet veel, maar de eerste serieuze mogelijkheid leverde na 22 minuten wel meteen een doelpunt op: Ferdi Kadioglu passeerde doelman Thijmen Nijhuis door de bal van dichtbij over hem heen te liften. De bezoekers uit Nijmegen dachten een paar minuten later op 0-2 te komen, ware het niet dat de treffer van Anass Achahbar werd afgekeurd. Via onder anderen Steeven Langil en Kadioglu kreeg NEC kansen op meer, maar tot de rust werd er niet meer gescoord. In de tweede helft verdubbelden de gasten de marge alsnog: Calvin Verdonk volleerde de bal na een voorzet van Langil tegen de touwen. Onder anderen Bilal Ould-Chikh en Frank Sturing zorgden hierna voor enige dreiging, maar het bleef in De Galgenwaard bij een 0-2 stand in het voordeel van de koploper.

Jong Ajax - FC Eindhoven 4-0

De eerste kansen in de wedstrijd waren voor Jong Ajax, maar doelman Thomas Hooyberghs liet zich niet verschalken door Noa Lang, Mateo Cassierra en Nourair Mazraoui. Na twintig minuten was het alsnog raak: Dennis Johnsen scoorde met een stift. Drie minuten later werd het 2-0: Mazraoui scoorde met een afstandsschot. Onder anderen Carel Eiting had er hierna 3-0 van kunnen maken, maar de score bleef enigszins draaglijk voor FC Eindhoven. De Brabanders hoopten na de pauze wat terug te doen, maar dat lukte niet. Dani de Wit tekende na ruim een uur spelen, nadat Johnsen al een goede mogelijkheid had laten liggen, voor de 3-0 en het slotakkoord was opnieuw aan De Wit, die na een voorzet van Johnsen scoorde.

Fortuna Sittard - De Graafschap 1-1

De Graafschap kon periodekampioen worden wanneer men zou winnen, FC Dordrecht zou verliezen en FC Emmen eveneens punten zou laten liggen. De ploeg van Henk de Jong kwam na ruim een half uur op voorsprong: Tarik Tissoudali scoorde na een counter en een uitstekende voorzet van Daryl van Mieghem de 0-1. Fortuna liet zich niet onbetuigd, kreeg kansen en scoorde via Lars Hutten, maar die treffer werd afgekeurd. Na de onderbreking kreeg Lisandro Semedo dé mogelijkheid op de gelijkmaker, maar hij miste. Aan de overzijde lieten Van Mieghem en Tissoudali na om te scoren en na 78 minuten moest De Graafschap door een rode kaart voor Fabio Serrarens verder met tien man. Met elf tegen tien pakte Fortuna nog een punt, want Perr Schuurs scoorde met een droge knal.

Almere City - Telstar 2-3

Grote kansen waren schaars in de tweede helft, maar er viel wel één treffer te bewonderen. Mohamed Hamdaoui scoorde al na zeven minuten door de doelman met een van richting veranderd schot het nakijken te geven: 0-1. In de tweede helft kwamen de bezoekers al gauw op 0-2: Andrija Novakovich was het eindstation van een fraai, uitgespeelde aanval en verdubbelde met een schot via de paal de marge. Novakovich maakte er even later na afleggen Jasper van Heertum 0-3 van en daarmee leek het duel gespeeld. Leek, want via Josef Kvida en Sylvester van der Water werd het nog even heel spannend in Almere. De nummer twaalf van de ranglijst kon echter geen punt uit vuur slepen.

FC Oss - FC Emmen 2-3

Het duel begon spectaculair, met twee doelpunten binnen twaalf minuten. Mario Bilate opende de score, maar een minuut later kopte Fatih Kamaci de gelijkmaker achter Dennis Telgenkamp. Een kwartier later kon de thuisploeg op 2-1 komen, maar Richard van der Venne raakte het aluminium. De Drentenaren konden profiteren van de onzorgvuldigheid van Oss en kwamen via Glenn Bijl op voorsprong. Toch kon de ploeg van Dick Lukkien niet met een voorsprong rusten, want Van der Venne scoorde knap. In de tweede helft wist Emmen toch nog aan te zetten en te zegevieren door een knappe goal van Cas Peters, maar dat was niet voldoende voor de derde periode.

FC Volendam - MVV Maastricht 2-2

De Limburgers kwamen flitsend uit de startblokken en stonden na vijf minuten al op een riante voorsprong. Na twee minuten kon Jonathan Okita het scorebord al in beweging brengen en enkele minuten later was het Shermaine Martina die bij een hoekschop de 0-2 tegen de touwen kopte. Volendam ging echter niet bij de pakken neerzitten en maakte voor rust nog de verdiende aansluitingstreffer via clubtopscorer Enzo Stroo. In de tweede helft drukte Volendam door en kwam het op gelijke hoogte via Nick Doodeman, die eerder op de avond ook de assist afleverde. Daarna kregen beide ploegen nog mogelijkheden, maar bleef de winnende treffer uit.

Jong PSV - SC Cambuur 1-1

De Eindhovenaren leken na twintig minuten op voorsprong te komen, maar de goal werd door de arbitrage afgekeurd wegens buitenspel. Even later was het wel raak voor Jong PSV: Cody Gakpo rondde een fraaie aanval goed af. Cambuur knokte zich terug en het was Ricardo Kip die de tussenstand op het scorebord zette door Eloy Room te passeren: 1-1. In de tweede helft golfde het spel op en neer, maar beide keepers werden niet meer gepasseerd, ondanks goede mogelijkheden van onder meer Daniel Crowley.

Jong AZ - Go Ahead Eagles 0-0

De talenten van AZ wisten afgelopen vrijdag knap te winnen van FC Emmen met 0-2, maar een winst op het dolende Go Ahead was minder gemakkelijk dan vooraf werd gedacht. Zowel de Alkmaarders als de Deventenaren wisten in de eerste helft weinig te creëren, aangezien beide defensies scherp waren. Ook in de tweede helft was het goede spel ver te zoeken en werden de doelmannen nauwelijks getest, waardoor een gelijkspel het eindresultaat was.